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27.07.18 / 13:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургская фабрика Wrigley модернизировала упаковочную линию за 43 млн рублей

Теперь линия может упаковывать четыре вида продукции

Петербургская фабрика Wrigley потратила 43 млн рублей на модернизацию упаковочной линии в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ с администрацией Петербурга в 2017 году. Об этом в пятницу рассказали в компании, передает корреспондент АБН.

Ранее на этой линии упаковывали только один продукт. После модернизации она может собирать новую жвачку, Orbit в драже и еще два вида продукции завода.

Напомним, в Петербурге началось производство нового Orbit с мягкой текстурой. Пока что продукт делают только с мятным вкусом, но линейку планируют расширять. Всего в 2017 году на модернизацию производства фабрики компания направила 520 млн рублей. Соглашение подразумевало инвестиции в размере 1 млрд рублей, оставшиеся средства Wrigley потратит в текущем году.

Напомним,  2016 и 2017 году компания Mars Inc. подписывала на Петербургском международном экономическом форуме соглашения с городом. В 2016 году Wrigley подписала с Петербургом соглашение о намерениях по модернизации производства жвачки Juicy Fruit и установке дополнительных очистных сооружений на общую сумму 600 млн рублей. В прошлом году Wrigley и администрация Петербурга договорились о модернизации и локализации производства нового Orbit для увеличения упаковочных мощностей и улучшения инфраструктуры предприятия. Инвестиции составляют 1 млрд рублей в течение двух лет. В 2018 году на ПМЭФ глава Mars в России Валерий Щапов рассказал АБН, что Wrigley отчиталась перед Смольным о завершении первого этапа модернизации.

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