Черногория решила начать предлагать иностранцам гражданство за инвестиции Сначала только 2 тыс. иностранцев

Черногория решила начать предлагать иностранцам гражданство за инвестиции. Об этом сообщили в правительстве страны.

Иностранцы смогут подать заявление на получение гражданства республики с октября текущего года, передает РБК. Им предложат несколько вариантов спонсорства. В частности, инвестиции 450 тыс. евро в одобренные правительством проекты в развитых регионах Черногории или вложение в менее развитые регионы 250 тыс. евро.

В течение месяца после подачи заявления предоставляется статус постоянного резидента страны, через шесть месяцев – гражданство. В первые три года работы программы гражданство смогут получить только две тыс. иностранцев.

Отметим, в настоящий момент несколько разных стран позволяют получить гражданство за инвестиции. Среди них Австрия, Кипр, Мальта, Турция и другие. Согласно рейтингу Bloomberg, самое дорогое гражданство у Австрии. В страну требуется инвестировать около $23,75 млн.