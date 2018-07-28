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28.07.18 / 12:00 Новости / Политика / Россия и мир

Глава ВМФ России встретился с командующим ВМС Китая в Петербурге

Китайская делегация посетит парад Дня ВМФ

Глава ВМФ России адмирала Владимир Королев встретился с командующим ВМС Китая вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном в Петербурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-служье Минобороны.

Встреча прошла в комплексе зданий Адмиралтейства. В программе визита китайского командующего ВМС посещение Военно-морской академии и Центрального военно-морского музея.

В ведомстве отметили, что делегация из Китая будет почетным гостем на параде ВМФ в Петербурге. Визит делегации продлится до 31 июля.

Напомним, День ВМФ в текущем году пройдет 29 июля. В Петербурге пройдет военно-морской парад. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Ранее он посещал парад в 2017 году.

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