Совет Федерации одобрил создание российских офшоров На двух островах

Совет Федерации одобрил создание российских офшоров. Решение принято в субботу на заседании ведомства.

Зоны со льготными условиями для иностранных компаний планируется создать на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. В этих зонах будет более гибкий правовой режим в области валютного и налогового регулирования.

Зарегистрироваться в спецрайонах смогут иностранные юрлица и российские организации ООО, непубличные и публичные акционерные общества. При этом, офисы и другие объекты компаний должны находиться в одной из зон.

Добавим, законопроект о создании российских офшоров предложили депутаты Приморья и Калининградской области. Госдума одобрила документ 26 июля. Заработать спецрайоны должны осенью. МЭР не рассчитывает на первом этапе получить большое количество перерегистраций.