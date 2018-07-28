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28.07.18 / 17:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Совет Федерации одобрил создание российских офшоров

На двух островах

Совет Федерации одобрил создание российских офшоров. Решение принято в субботу на заседании ведомства.

Зоны со льготными условиями для иностранных компаний планируется создать на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. В этих зонах будет более гибкий правовой режим в области валютного и налогового регулирования.

Зарегистрироваться в спецрайонах смогут иностранные юрлица и российские организации ООО, непубличные и публичные акционерные общества. При этом, офисы и другие объекты компаний должны находиться в одной из зон.

Добавим, законопроект о создании российских офшоров предложили депутаты Приморья и Калининградской области. Госдума одобрила документ 26 июля. Заработать спецрайоны должны осенью. МЭР не рассчитывает на первом этапе получить большое количество перерегистраций.

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