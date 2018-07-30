ЦБ: Годовой темп прироста ВВП составил 1,8-2,2% во II квартале В III-IV кварталах составит 1,5-2%

По итогам II квартала 2018 года годовой темп прироста ВВП составил 1,8-2,2%. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ, обнародованных в понедельник.

При этом годовой темп прироста ВВП в III-IV кварталах составит 1,5-2%, полагает регулятор. В ЦБ отметили, что российская экономика «находится вблизи потенциала». Расширение потребительского спроса приведет к постепенному росту инфляции до 3,5-4% к концу года.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что на годовой прирост ВВП положительно повлияло проведение чемпионата мира по футболу-2018. Проведение мундиаля увеличило этот показатель на 0,1-0,2 п.п. во II квартале. Добавим, ЦБ ожидал темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5-2%.