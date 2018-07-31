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31.07.18 / 16:02 Новости / Общество / Россия и мир

«Ростех» установил астрономическую оптику на самом большом в Евразии телескопе

Она увеличит дальность в 1,5 раза

Фото АБН

«Ростех» установил астрономическую оптику на Большом телескопе азимутальном (БТА) в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). Об этом госкорпорация сообщила во вторник.

Установку зеркала с диаметром в шесть метров провели сотрудники холдинга «Швабе», входящего в «Ростех». В настоящий момент специалисты проводят финальную регулировку формы поверхности зеркала, определяют отклонение зеркальной поверхности от заданной формы и замеряют кривизну. Обновленный телескоп начнет работать осенью текущего года. В «Ростехе» заявили, что дальность наблюдения с новой оптикой вырастет в 1,5 раза.

Отметим, телескоп БТА начал работать в 1975 году. Он являлся самым крупным телескопом в мире до 1993 года. Тогда создали более мощный телескоп на Гавайях. По данным «Ростеха», в настоящий момент БТА является самым крупным телескопом в Евразии.

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