СК завершил расследование по делу о «Зимней вишне» в отношении семи обвиняемых Расследование продолжается в отношении еще четырех обвиняемых

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела по факту пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом в СК сообщили во вторник.

Семерым обвиняемым вменяются преступления по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и халатности. Потерпевшие, обвиняемые и адвокаты в ближайшее время ознакомятся с материалами уголовного дела. Расследование продолжается в отношении еще четырех обвиняемых.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел в конце марта 2018 года. В здании ТЦ в результате происшествия погибли 60 человек, среди которых было много детей.