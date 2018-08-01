В России в I полугодии на 11,3% чаще стали выявлять взяточничество Всего 2242 эпизода

В России в I полугодии текущего года на 11,3% чаще стали выявлять взяточничество. Об этом стало известно в среду из сборника генпрокуратуры о состоянии преступности.

Всего за указанный период выявлено 2242 эпизода по получению взятки. В общем зарегистрировано 7519 случаев дачи и получения взятки. Показатель вырос на 5,3%. В частности, число эпизодов по даче взятки увеличилось на 3,1% до 1389 случаев, посредничество во взяточничестве – на 12,7% до 560, меткое взяточничество – на 1,4% до 3328.

Кроме этого, Генпрокуратура отметила рост числа коррупционных преступлений на 1,7%. Всего зафиксировано 18 696 таких нарушений закона. Это 1,9% от всех выявленных преступлений.

Отметим, ранее 40% предпринимателей заявили, что увидели снижение уровня коррупции в России. Увидели изменения 32%. При этом, 10% сообщили о росте уровня коррупции. Чаще всего предприниматели сталкиваются с коррупцией при получении справок и разрешений.