Hyundai назначил начало строительство завода по производству двигателей в Левашово на ноябрь Рядом с другим своим заводом

Hyundai назначил начало строительство завода по производству двигателей в Левашово на ноябрь. Об этом в среду сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям администрации Петербурга Максим Мейксин.

Концерн построит новое предприятие рядом с уже действующим собственным заводом. Площадь участка под новое строительство – 200 га. Завод будет выпускать по 150 тыс. двигателей каждый год.

Ранее стало известно, что Hyundai инвестируют в новый завод 27 млрд рублей. Предприятие будет выпускать двигатели 1,6 л. Добавим, петербургский завод концерна нарастил выпуск автомобилей в I полугодии текущего года. Предприятие выпустило 121,3 тыс. машин.