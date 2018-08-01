Все новости

01.08.18 / 18:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Hyundai назначил начало строительство завода по производству двигателей в Левашово на ноябрь

Рядом с другим своим заводом

Hyundai

Фото: wallpaper.zone

Hyundai назначил начало строительство завода по производству двигателей в Левашово на ноябрь. Об этом в среду сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям администрации Петербурга Максим Мейксин.

Концерн построит новое предприятие рядом с уже действующим собственным заводом. Площадь участка под новое строительство – 200 га. Завод будет выпускать по 150 тыс. двигателей каждый год.

Ранее стало известно, что Hyundai инвестируют в новый завод 27 млрд рублей. Предприятие будет выпускать двигатели 1,6 л. Добавим, петербургский завод концерна нарастил выпуск автомобилей в I полугодии текущего года. Предприятие выпустило 121,3 тыс. машин.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.