Банк Англии повысил базовую ставку впервые с ноября 2017 года И сохранил объем программы покупки гособлигаций

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 0,25 п.п. – с 0,5% до 0,75%. Об этом регулятор сообщил в четверг.

Кроме того, Банк Англии оставил на прежнем уровне объем программы покупки гособлигаций (435 млрд фунтов стерлингов), а также объем покупки корпоративных бондов (10 млрд фунтов). Решения совпали с ожиданиями большинства аналитиков.

Отметим, регулятор поднял ставку впервые с ноября 2017 года. По оценке Банка Англии, ВВП страны вырастет на 1,4% в 2018 году. Среднегодовые темпы роста составят 1,75% в год до 2020 года. Кроме того, согласно обновленному прогнозу регулятора, рост потребительских цен в Великобритании составит 2,3% в этом году, 2,2% в 2019 году и 2% в 2020 году, передает «Интерфакс».