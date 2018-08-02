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02.08.18 / 13:04 Новости / Россия и мир

Титов: Россияне должны выходить на пенсию по выработке стажа

Который человек смог бы «докупать»

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Время выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его стаж — свой для каждой профессии. Такое мнение в четверг высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

При этом, по его словам, если человек хочет выйти на пенсию раньше срока, он может стаж «докупить», как в некоторых странах, цитирует «Интерфакс». Бизнес-омбудсмен уточнил, что так могли бы делать граждане, которые не отработали определенный законом срок, но хотят получать полную пенсию.

Институт экономики роста им. Петра Столыпина подготовил соответствующие изменения в части пенсионного законодательства и направил их правительству РФ и профсоюзам, добавил Титов. Он отметил, что институт также предлагает выплачивать пенсии гражданам, получившим на них право до 1992 года, напрямую из бюджета, а не через Пенсионный фонд. Еще одно предложение – отказ от накопительной части пенсии при возврате россиянам долга по ней.

Напомним, в июле Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Согласно документу, в результате мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится эта мера.

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Реплики

  1. Николай 03.08.2018 at 07:31 - Reply

    Вот он говорит, что для разных профессий стаж должен быть разный. Вроде бы правильно. На работу с вредными условиями труда должен рассчитываться более короткий стаж, чем тем, кто всю жизнь в кресле жопу промял. А как быть с теми, кто успел поработать на разных работах? Вот я, например, начал трудовую деятельность с медицины (около 5 лет фельдшером), потом работал на металлургическом комбинате слесарем КИПиА (около 2 лет, 2 сетка), около 3 лет на предприятии по производству упаковки оператором на линии (цех по производству гофрокартона), далее опять слесарем КИПиА на ТЭЦ (6,5 лет, 2 сетка), далее на том же предприятии, но уже инженером (более 10 лет). По второму списку мне не хватает стажа, но 8,5 лет с вредными условиями труда были. Вот как тут рассчитать правильно трудовой стаж?

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