Титов: Россияне должны выходить на пенсию по выработке стажа Который человек смог бы «докупать»

Время выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его стаж — свой для каждой профессии. Такое мнение в четверг высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

При этом, по его словам, если человек хочет выйти на пенсию раньше срока, он может стаж «докупить», как в некоторых странах, цитирует «Интерфакс». Бизнес-омбудсмен уточнил, что так могли бы делать граждане, которые не отработали определенный законом срок, но хотят получать полную пенсию.

Институт экономики роста им. Петра Столыпина подготовил соответствующие изменения в части пенсионного законодательства и направил их правительству РФ и профсоюзам, добавил Титов. Он отметил, что институт также предлагает выплачивать пенсии гражданам, получившим на них право до 1992 года, напрямую из бюджета, а не через Пенсионный фонд. Еще одно предложение – отказ от накопительной части пенсии при возврате россиянам долга по ней.

Напомним, в июле Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Согласно документу, в результате мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится эта мера.