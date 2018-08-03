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03.08.18 / 20:44 Новости / Россия и мир / Экономика

«Алроса» продала главный бриллиант из коллекции «Династия»

Его масса – 51,38 карата

Фото «Алроса»

«Алроса» продала главный бриллиант из коллекции «Династия». Об этом в компании сообщили в пятницу.

Масса бриллианта составляет 51,38 карата. Он круглой формы и бесцветный. В «Алросе» заявили, что этот камень является самым чистым из ограненных в России крупных бриллиантов.

Аукцион прошел в четверг на электронной площадке компании. «Алроса» не называет итоговую стоимость камня. При этом, организация отметила, что вся коллекция продана за $10 млн. В «Династии» пять бриллиантов.

Отметим, вся коллекция создана из одного бриллианта. Его вес составлял 179 карат. Бриллиант добыли в Якутии в 2015 году. Его назвали «Романовы».

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