ЕК разрешила «Уралхиму» купить 10% «Уралкалия»

Еврокомиссия (ЕК) разрешила «Уралхиму» приобрести около 10% акций компании «Уралкалий». Об этом регулятор сообщил в пятницу.
В ЕК объяснили свое решение тем, что сделка не повлияет на конкуренцию в связи с «отсутствием горизонтальных совпадений и ограниченных вертикальных связей между компаниями». Отмечается, что заявка была рассмотрена по упрощенной процедуре проверки слияний.
Напомним, осенью прошлого года совет директоров «Уралкалия» одобрил продажу до 10% квазиказначейских акций компании своему акционеру «Уралхиму» для сокращения долговой нагрузки. Рыночная стоимость этого пакета оценивалась в 38 млрд рублей. В декабре сделку согласовала ФАС России. В настоящий момент доля «Уралхима» в структуре «Уралкалия» составляет 20%.
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