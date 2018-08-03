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03.08.18 / 16:34 Новости / Россия и мир

ЕК разрешила «Уралхиму» купить 10% «Уралкалия»

Регулятор считает, что сделка не повлияет на конкуренцию

Фото АБН

Еврокомиссия (ЕК) разрешила «Уралхиму» приобрести около 10% акций компании «Уралкалий». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

В ЕК объяснили свое решение тем, что сделка не повлияет на конкуренцию в связи с «отсутствием горизонтальных совпадений и ограниченных вертикальных связей между компаниями». Отмечается, что заявка была рассмотрена по упрощенной процедуре проверки слияний.

Напомним, осенью прошлого года совет директоров «Уралкалия» одобрил продажу до 10% квазиказначейских акций компании своему акционеру «Уралхиму» для сокращения долговой нагрузки. Рыночная стоимость этого пакета оценивалась в 38 млрд рублей. В декабре сделку согласовала ФАС России. В настоящий момент доля «Уралхима» в структуре «Уралкалия» составляет 20%.

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