В Ленобласти открыли пролегающий через скалы путепровод Выборг-Таммисуо Стоимость строительства - 900 млн рублей

В Ленинградской области открыли рабочее движение по новому путепроводу на перегоне Выборг-Таммисуо. Об этом в субботу сообщили в региональном правительстве

Особенностью путепровода стало местоположение – он полностью пролегает через скалы, отметили в пресс-службе. Предполагается, что виадук позволит закрыть три действующих железнодорожных переезда, разгрузив дороги. Для комфорта жителей ближайших населенных пунктов на путепроводе установили шумозащитные экраны.

Добавим, заказчиком строительства стал ГКУ «Ленавтодор». Стоимость проекта составила порядка 900 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов. Ожидается, что осенью в Выборгском районе Ленобласти запустят еще один путепровод на перегоне Таммисуо-Гвардейское. Это позволит сделать полностью безопасным участок железнодорожной ветки Выборг — Каменногорск.