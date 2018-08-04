Все новости

04.08.18 / 12:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти открыли пролегающий через скалы путепровод Выборг-Таммисуо

Стоимость строительства - 900 млн рублей

ремонт дорог

Фото АБН

В Ленинградской области открыли рабочее движение по новому путепроводу на перегоне Выборг-Таммисуо. Об этом в субботу сообщили в региональном правительстве

Особенностью путепровода стало местоположение – он полностью пролегает через скалы, отметили в пресс-службе. Предполагается, что виадук позволит закрыть три действующих железнодорожных переезда, разгрузив дороги. Для комфорта жителей ближайших населенных пунктов на путепроводе установили шумозащитные экраны.

Добавим, заказчиком строительства стал ГКУ «Ленавтодор». Стоимость проекта составила порядка 900 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов. Ожидается, что осенью в Выборгском районе Ленобласти запустят еще один путепровод на перегоне Таммисуо-Гвардейское. Это позволит сделать полностью безопасным участок железнодорожной ветки Выборг — Каменногорск.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.