В Петербурге проведут сегвей-тур по местам Довлатова Организатор – Музей Анны Ахматовой

В субботу, 11 августа, в Петербурге проведут экскурсию на сегвеях, посвященную жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова. Об этом стало известно в субботу.

Организатором тура стал Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В музее отмечают, что такой способ передвижения позволит гостям взглянуть на Петербург с другой точки зрения, а также охватить большее количество мест, «не испытав усталости».

Организаторы предупредили, что управлять сегвеем могут люди весом от 30 до 110 кг. Возрастное ограничение – 14+.

Добавим, в июне стало известно, что в этом году в Петербурге не будут проводить фестиваль «День Д». Сообщалось, что организаторы мероприятия приняли такое решение из-за нехватки финансирования. Команда рассчитывает провести фестиваль в 2019 году. Фестиваль «День Д» посвящен Сергею Довлатову, он проходил в Петербурге в 2016 и 2017 годах.