Продажи электромобилей в России в I полугодии 2018 года выросли на 79,3% год к году. Об этом в воскресенье сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Всего за указанный период реализовано 52 машины. Самый популярный электрокар — Nissan Leaf. За полгода продано 24 машины этой модели.
При этом, самая популярная марка – Tesla. Реализовано 27 автомобилей. В основном россияне покупали модель этой марки Model X – 20 машин.
Больше всего электромобилей купили в Москве – 16 машин. Далее идут Приморский край и Петербург. Там реализовали девять и пять автомобилей соответственно.
Отметим, в I полугодии 2017 года в России продали 29 электромобилей. Добавим, также в России приобретают поддержанные электромобили. За в I полугодие текущего года в стране купили 332 такие машины. Это больше показателя прошлого года в 2,9 раза.
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