Продажи электромобилей в России в I полугодии 2018 года выросли на 79,3% год к году До 52 машин

Продажи электромобилей в России в I полугодии 2018 года выросли на 79,3% год к году. Об этом в воскресенье сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Всего за указанный период реализовано 52 машины. Самый популярный электрокар — Nissan Leaf. За полгода продано 24 машины этой модели.

При этом, самая популярная марка – Tesla. Реализовано 27 автомобилей. В основном россияне покупали модель этой марки Model X – 20 машин.

Больше всего электромобилей купили в Москве – 16 машин. Далее идут Приморский край и Петербург. Там реализовали девять и пять автомобилей соответственно.

Отметим, в I полугодии 2017 года в России продали 29 электромобилей. Добавим, также в России приобретают поддержанные электромобили. За в I полугодие текущего года в стране купили 332 такие машины. Это больше показателя прошлого года в 2,9 раза.