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06.08.18 / 16:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев призвал к дальнейшему снижению ипотечных ставок

В июне средняя ставка по ипотекам в РФ составила 9,48%

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости дальнейшего снижения ипотечных ставок. Об этом он сказал на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

Темой заседания стали национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Экология». Для того, чтобы увеличить объем ввода жилья, необходимо поддерживать спрос, а для этого, как минимум, нужно продолжать снижать ставки по ипотекам, сказал премьер. По его словам, нужно сделать ипотеку еще доступнее. Медведев призвал развивать рынок ипотечных ценных бумаг.

Отметим, в июне средняя ставка по ипотекам в РФ составила 9,48%. В этом месяце было выдано 120,5 тыс. кредитов на сумму 242 млрд рублей. Их доля среди потребительских кредитов выросла до 24,3%.  Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что политика ЦБ должна привести к снижению ставок до 7-8%.

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