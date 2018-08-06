Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС обойдется в 160 млрд рублей На смартфоны с Sailfish планируют перевести 7,9 млн сотрудников госструктур

Перевод чиновников на смартфоны с российской операционной системой SailFish обойдется бюджету в 160 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника.

Начать перевод планируют в следующем году, а закончить – к 2021 году. Правительство намерено перевести на смартфоны с Sailfish 7,9 млн сотрудников госструктур. Также власти хотят выделить дополнительные 2,3 млрд рублей на доработку ОС.

Напомним, 75% «Открытой мобильной платформы», которая занималась разработкой Sailfish для России, в настоящее время принадлежит компании «Ростелеком». В мае президент компании Михаил Осеевский заявил, что начинается тестирование ОС Sailfish на госслужащих. Оператор ожидает, что в 2019 году смартфоны с российской ОС будут использовать в большей части органов власти.