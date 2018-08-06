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06.08.18 / 08:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Прибыль «Русала» сократилась на 31% во II квартале

И составила $218 млн

Фото АБН

Чистая прибыль производителя алюминия «Русал» во втором квартале снизилась на 31% по отношению к первому кварталу. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Чистая прибыль составила во II квартале $218 млн. При этом за полугодие она выросла на 15% год к году и составила $535 млн. Выручка за квартал составила $2,25 млрд, а за полгода – $4,99 млрд, показав рост в 4% в годовом выражении.

Напомним, в апреле США наложили санкции на ряд российских компаний, включая «Русал». При этом американский Минфин поставил условием снятия ограничений отказ бизнесмена Олега Дерипаски от части контроля над своими организациями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+ и снизил свою долю в компании до 48%. В конце июля США продлили для американских инвесторов срок избавления от активов компаний Дерипаски до 23 октября. Ранее срок был назначен на 5 августа.

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