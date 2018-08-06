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06.08.18 / 19:51 Новости / Россия и мир / Экономика

«Русал» начал консервацию Надвоицкого алюминиевого завода

Обещает, что занятость работникам завода сохранят

Фото АБН

Компания «Русал» начала консервацию Надвоицкого алюминиевого завода. Об этом в понедельник сообщили в компании, пишет «Интерфакс».

Представитель «Русала» пояснил, что производство завода было полностью ориентировано на американский рынок. После введенных в апреле санкций весь произведенный алюминий отправляли на склад. Завод отправили на консервацию из-за снижения убытков.

При этом в компании заверяют, что работникам Надвоицкого алюминиевого завода сохранят занятость. Часть персонала продолжит работу на участке, части работников предложит повышенные выплаты.

Надвоицкий алюминиевый завод расположен в республике Карелия в Сегежском районе. Всего на предприятии работает порядка 350 человек. В поселке Надвоицы проживает порядка 8 тыс. человек.

В апреле 2018 года против «Русала» и его владельца Олега Дерипаски были введены санкции Минфина США, принесшие издержки компании. В настоящий момент компания заявляет, что работает в «антикризисном» режиме.

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