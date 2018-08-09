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09.08.18 / 15:11 Новости / Общество / Россия и мир

Археологи обнаружили древнейшее на Дону захоронение в месте будущего строительства дороги

Оно относится к IV тысячелетию до н.э.

Фото «Автодор»

Археологи обнаружили древнейшее на Дону захоронение в месте будущего строительства трассы М-4 «Дон» в обход города Аксай. Об этом в четверг сообщил заказчик раскопок госкомпания «Автодор».

По мнению ученых, захоронение относится к IV тысячелетию до н.э. Это уникальные находки – научная сенсация, считают археологи. «Автодор» отметил, что обнаруженные захоронения старше египетских пирамид.

Ученые обнаружили каменные конструкции в виде камер-катакомб, в которых находились сосуды и элементы конских уздечек. Также археологи нашли медные орудия.

Добавим, ранее в Якутии обнаружили останки двух новых видов млекопитающих. По предварительным данным, животные жили около 120 млн лет назад. Останки обнаружили ручья у Тээтэ в Сунтарском районе. Среди останков зубы животных.

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