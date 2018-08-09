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09.08.18 / 15:46 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые назвали главным фактором мужской смертности в России и Европе алкоголь

Не так как курение и неправильное питание

Группа российских ученых из Высшей школы экономики и Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава назвали главным фактором мужской смертности в России и Европе алкоголь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Alcohol and Alcoholism.

Ученые сопоставили несколько различных факторов по смертности взрослых мужчин и показатели по потреблению алкоголя и наркотиков. Также исследователи учитывали ВВП и общие расходы на душу населения, а также потребление овощей, фруктов и распространенность курения.

Согласно результатам исследования, потребление алкогольных продуктов оказалось самым сильным определяющим смертность фактором. Помимо того, что употребление спиртного вызывает зависимость и развитие тяжелых заболеваний, высок уровень смертей при несчастном случае из-за избыточного употребления спиртного. Другие факторы не оказывают такого сильного влияние на число смертей, отметили исследователи. В числе этих факторов расходы на здравоохранение, неправильное питание, курение и употребление наркотиков.

Добавим, ранее Минздрав России предложил увеличить акциз на алкоголь. Это относится к напиткам крепче 9%. Ведомство считает, что это поможет снизить смертность от алкоголя. В настоящий момент акциз на алкоголь крепче 9% составляет 523 рубля на литр.

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