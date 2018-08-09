ВТБ, падение индекса РТС и рост курса доллара. Итоги четверга

Группа UCP продала половину «Стройгазконсалтинга» в июле, в том же месяце Группа ВТБ продала сербскую «дочку». Также ВТБ представил финансовые результаты за I полугодие. «Ямал СПГ» отгрузил партию газа со второй очереди завода на месяц раньше. В это время в Pandora сообщила о намерении сменить гендиректора. Долларовый РТС упал на открытии торгов, в к концу дня индекс чуть вырос. При этом, продолжает свое падение курс рубля.
Группа UCP продала 50% «Стройгазконсалтинга». Сделку закрыли в конце июля.
«Ямал СПГ» в четверг отгрузит партию газа со второй очереди завода. Отгрузка должна была пройти со значительным опережением графика.
Pandora объявила об отставке гендиректора. Он уйдет с поста 31 августа.
Долларовый РТС упал на 3% на открытии торгов. Он составил 1096,72 пунктов, а к закрытию немного исправил положение — 1097,33 пунктов.
Доллар на бирже торгуется выше 66 рублей. Показатель сохранился в течение дня.
Банк ВТБ в июле завершил сделку по продаже сербской «дочки». Сумма сделки составила 0,9 млрд рублей.
Группа ВТБ в I полугодии увеличила чистую прибыль на 70%. Она выросла до 43 млрд рублей.
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