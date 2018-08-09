Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи - 2309,58; РТС - 1097,33

Московская биржа в четверг закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,72% и составил 2309,58 пунктов. Индекс РТС упал на 1,48% до 1097,33 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отметила, что российские фондовые индексы завершают торговую сессию четверга разнонаправленно. Паника на рынке сходит на нет, вероятно в ближайшее время ситуация стабилизируется. При этом, санкции останутся главной темой для обсуждения еще некоторое время. По мнению аналитика, предметно обсуждать ограничения можно будет только после утверждения законопроекта в Конгрессе. В настоящий момент это не более чем предложения к рассмотрению, которые могут быть видоизменены. Санкции со стороны Госдепа вводимые по причине дела Скрипалей не являются столь значимыми для экономики России, как те, что представлены в Конгресс. В Кремле предложенные меры уже назвали незаконными, так как предъявленные обвинения безосновательны и не подтверждены доказательствами.

Рублевые пары в конце дня снижаются. Кокорева сообщила, что паника на валютном рынке тоже сходит на нет. При этом, вернуться к отметкам начала недели парам будет сложно, считает аналитик. В конце дня за один доллар США на бирже предлагают 65,99 рублей, за один евро 76,4 рубля. Кокорева предположила, что в ближайшие дни пара доллар/рубль стабилизируется в районе 65 рублей, пара евро/рубль – на отметке 75 рублей.