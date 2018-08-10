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10.08.18 / 18:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Депутат Петербурга предложил сделать проезд в метро бесплатным в экстренных случаях

Фото АБН

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил сделать проезд в метро бесплатным в экстренных случаях. Об этом стало известно в пятницу.

Цивилев обратился с этой инициативой к руководителю ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину, передает «Петербургский дневник». Также депутат направил обращение в комитет по транспорту Петербурга. Среди экстренных случаев может быть сбой в платежной системе метро. По мнению законодателя, с этим может помочь бороться и создание автономной схемы по приобретению проездных билетов.

Напомним, накануне в метрополитене города произошел сбой платежной системы. Пассажиры не могли купить жетоны ни в кассах, ни в аппаратах. Сбой произошел около 19:00 часов. Проблемы наблюдались на большей части станций метро.

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