Россия не выиграла спор с ЕС о главном принципе «Третьего энергопакета» ВТО поддержала три жалобы из шести

Россия не выиграла спор с ЕС о главном принципе «Третьего энергопакета». Об этом стало известно в пятницу из опубликованного решения Всемирной торговой организации (ВТО).

Организация поддержала три из шести жалоб России. Среди них жалоба на количественное ограничение на поставку российского газа по сухопутному отходу «Северного потока» OPAL. Кроме этого, ВТО признала, что правила сертификации операторов газотранспрортных контролируемых иностранцами сетей являются неправомерными. Аналогичное решение принято по назначению инфраструктурных проектов «проектами общего интереса», в случае когда они нацелены на поставку не из России.

При этом, ВТО не поддержала российскую жалобу о главном принципе «Третьего энергопакета». Он заключается в разделении на уровне собственности операций по добыче, транспортировке и сбыту газа.

МЭР России считает итог спора позитивным. Также решение ВТО удовлетворен «Газпром», передают «Ведомости».

Отметим, правительство России инициировало спор в апреле 2014 года. Россияская сторона заявила, что нормы «Третьего энергопакета» приводят к дискриминации «Газпрома» и газа России. «Третий энергопакет» нацелен на либерализацию электрического и газового рынков. Он принят в Евросоюзе в 2009 году.