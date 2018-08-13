Доллар на бирже стоит 68 рублей впервые с 2016 года Евро вырос до 77,4 рубля

На торгах в понедельник доллар на Московской бирже превысил отметку в 68 рублей впервые с 2016 года. На открытии доллар достигал 68,66 рубля, к 10:29 курс снизился до 68,1 рубля.

Евро тоже торгуется в зеленой зоне. По фиксингу на 10:28 по московскому времени курс европейской валюты составляет 77,5 рубля.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, курс доллара к рублю в понедельник на спот-рынке подскочил до 69 рублей. Давление на рубль также оказывает нефть, которая падает в цене. По прогнозу Антонова, следующая цель для американской валюты находится на уровне 71,5 рубля. Если рубль сохранит нисходящее движение, то к марту 2019 года доллар будет торговаться на уровне 77 рублей.