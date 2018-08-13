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13.08.18 / 09:33 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

СМИ: Смольный предложил провести летнюю Олимпиаду в Петербурге

Но официальной позиции пока что нет

Коллаж АБН

В администрации Петербурга предложили Петербург как площадку для проведения одной из летних Олимпиад. Об этом в понедельник пишут РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным РИА, Петербург «предложил рассмотреть» этот вопрос. Официальной позиции пока что еще нет, отмечает издание.

Ранее на встрече с волонтерами на стадионе «Калининград» президент России Владимир Путин говорил о том, что Россия могла бы принять летние Олимпийские игры. При этом пока что страна не подавала заявку. Президент отметил, что для этого нужно четко оценить расходы и продумать график. Напомним, в этом году в 11 городах России прошли матчи чемпионата мира по футболу.

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