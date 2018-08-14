В петербургском метро рассказали о предназначении щеток на эскалаторах Они мешают сцеплению мокрой подошвы обуви с неподвижной частью балюстрады

В метро Петербурга рассказали, зачем нужны щетки на эскалаторах. Они предназначены не для чистки обуви, а для безопасности пассажиров, сообщили в метрополитене во вторник.

Как пояснили сотрудники метрополитена, щетки на эскалаторах помогают избежать травмирования пассажиров в мокрой обуви. Мокрая подошва, соприкасаясь с неподвижной частью балюстрады, может застрять, и человек в таком случае падает и получает травму. Щетка выступает препятствием в этой части конструкции эскалатора, которое предупреждает такие инциденты.

Добавим, на прошлой неделе депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил сделать проезд в метро Петербурга бесплатным в экстренных случаях. К ним, в частности, причисляется сбой в работе платежной системы. Ранее в метрополитене города произошел подобный случай. Пассажиры не могли приобрести жетоны ни в кассах, ни в аппаратах.