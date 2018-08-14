Все новости

14.08.18 / 17:56 Новости / Петербург и Ленобласть

В петербургском метро рассказали о предназначении щеток на эскалаторах

Они мешают сцеплению мокрой подошвы обуви с неподвижной частью балюстрады

Фото АБН

В метро Петербурга рассказали, зачем нужны щетки на эскалаторах. Они предназначены не для чистки обуви, а для безопасности пассажиров, сообщили в метрополитене во вторник.

Как пояснили сотрудники метрополитена, щетки на эскалаторах помогают избежать травмирования пассажиров в мокрой обуви. Мокрая подошва, соприкасаясь с неподвижной частью балюстрады, может застрять, и человек в таком случае падает и получает травму. Щетка выступает препятствием в этой части конструкции эскалатора, которое предупреждает такие инциденты.

Добавим, на прошлой неделе депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил сделать проезд в метро Петербурга бесплатным в экстренных случаях.  К ним, в частности, причисляется сбой в работе платежной системы. Ранее в метрополитене города произошел подобный случай. Пассажиры не могли приобрести жетоны ни в кассах, ни в аппаратах.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.