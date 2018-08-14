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14.08.18 / 17:38 Новости / Общество / Россия и мир

В доме экс-управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края прошли обыски

Из-за взяток и превышения полномочий

В доме экс-управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова прошли обыски. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Обыск провели следователи совместно с ФСБ. Ведомство не сообщило об изъятиях документов или предметов во время мероприятия.

Белобородова задержали. Суд решил заключить его под стражу.

По версии следствия, он получал взятки за заключение контрактов от имени Управления делами губернатора в 2013-2016 годах. Общая сумма контрактов составила более 94 млн рублей. Общий размер взяток составил 2,7 млн рублей.

Также Белобородова подозревают в незаконном расходовании бюджетных денег. Общая сумма расходований – 18 млн рублей. В Следственном управлении заявили, что в ближайшее время дела объединят в одно производство.

Отметим, дело на Белобородова о расходовании бюджета возбудили в сентябре прошлого года. Сразу после возбуждения дела управляющего отстранили от занимаемой должности. Позже его уволили. Белобородов занимал должность управляющего с 2013 года.

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