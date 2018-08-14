В доме экс-управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края прошли обыски Из-за взяток и превышения полномочий

В доме экс-управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова прошли обыски. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Обыск провели следователи совместно с ФСБ. Ведомство не сообщило об изъятиях документов или предметов во время мероприятия.

Белобородова задержали. Суд решил заключить его под стражу.

Экс-управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован. При заключении госконтрактов он получил от директора коммерческой компании имущество и услуги на 2,7 млн рублей. 🎥 В доме подозреваемого проведён обыск pic.twitter.com/AnwnTIIsa6 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

По версии следствия, он получал взятки за заключение контрактов от имени Управления делами губернатора в 2013-2016 годах. Общая сумма контрактов составила более 94 млн рублей. Общий размер взяток составил 2,7 млн рублей.

Также Белобородова подозревают в незаконном расходовании бюджетных денег. Общая сумма расходований – 18 млн рублей. В Следственном управлении заявили, что в ближайшее время дела объединят в одно производство.

Отметим, дело на Белобородова о расходовании бюджета возбудили в сентябре прошлого года. Сразу после возбуждения дела управляющего отстранили от занимаемой должности. Позже его уволили. Белобородов занимал должность управляющего с 2013 года.