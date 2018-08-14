В Оренбурге задержали мэра города Возбуждено уголовное дело

В Оренбурге задержали мэра города Евгений Арапов. Об этом во вторник сообщили в Следственном управлении СК России по Оренбургской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о получении взятки. По аналогичному подозрению задержан заместитель мэра Геннадий Борисов. Следственное управление отметило, что их дела объединили в одно производство.

Следствие считает, что 19 мая текущего года Борисов получил от гендиректора коммерческой компании взятку в размере 600 тыс. рублей. По версии следствия, Борисов состоял в сговоре с Араповым. Мэр и его заместитель планировали разделить между собой сумму на 400 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.

Отметим, Арапов занимает должность мэра Оренбурга с 2015 года. Борисов занимает должность заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству с 2015 года. Добавим, ранее во вторник обыски прошли в доме бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края. Его также подозревают в получении взятки.