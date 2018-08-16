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16.08.18 / 18:25 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» нарастил добычу газа на 8,1%

Экспорт вырос на 5,7%

Фото АБН

За 7,5 месяцев 2018 года «Газпром» увеличил добычу газа на 8,1% до 306,9 млрд куб. м газа. Об этом в четверг сообщили в холдинге.

Экспорт газа в дальнее зарубежье за этот период вырос на 5,7% и составил 125 млрд куб. м. Так, поставки в Германию выросли на 13,3% в годовом выражении, в Австрию – на 44,3%, в Нидерланды – на 48,2%, а во Францию – на 10,9%. В августе же добыча выросла на 2,5% до 18 млрд куб. м.

Напомним, ранее газового глава холдинга Алексей Миллер заявлял, что экспорт газа в Европу в текущем году может достичь рекордных 200 млрд куб. м. Причиной, по его мнению, станет рост экономической активности в ЕС и сформировавшаяся тенденция на снижение европейской добычи.

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