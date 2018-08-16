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16.08.18 / 16:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Верховный суд не стал рассматривать дело о логотипе Петербурга от студии Лебедева

Причина неизвестна

Верховный суд России не стал рассматривать дело о логотипе Петербурга от студии Лебедева. Об этом стало известно в четверг.

Суд отказался рассматривать жалобу УФАС по Петербургу. Причину суд не указал.

Напомним, в 2016 году рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры» подало обращение в УФАС. Компания заявила, что Смольный незаконно заключил договор со студией Артемия Лебедева на 1 рубль. УФАС признало жалобу обоснованной и потребовало разорвать контракт. Споры шли до текущего года – в мае Смольный расторг контракт.

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