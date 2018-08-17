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17.08.18 / 08:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Союз мясопереработчиков обратился к правительству с просьбой повлиять на торговые сети

Чтобы те поскорее повысили стоимость на мясную продукциюЧтобы те поскорее повысили стоимость на мясную продукцию

Национальный союз мясопереработчиков обратился к профильному вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети и других распространителей. Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

В письме говорится, что мясопереработчики хотят, чтобы торговые сети поскорее повысили цены на их продукцию. Письмо подписано представителями таких компаний, как «Дымов» и «Останкино».

Также компании просят отрегулировать ценообразование сырья. Так, с начала года свинина подорожала на 30%, куриное мясо – на 35%, говядина российского производства – на 10%, а импортного – на 25%. Мясники называют причиной подорожания сырья ограничения импорта из ЕС, США и Бразилии.

Напомним, ранее в августе производители колбас и полуфабрикатов предупредили о росте цен на продукцию. Причиной является резкий рост цен на сырье. Производители также связывают это с ростом цен на кормовую базу. В результате конечный продукт вырастет в цене на 5-12%, оценили тогда ситуацию мясопереработчики.

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