В Петербурге ввели в эксплуатацию два корпуса ЖК «Ленинский парк» Строительство трех оставшихся корпусов находится на завершающей стадии

В Петербурге ввели в эксплуатацию корпуса 6Б и 6В жилого комплекса «Ленинский парк», который входит в число проблемных объектов долевого строительства. Об этом в пятницу сообщили в правительстве города.

Введенные корпуса рассчитаны на 245 семей, их суммарная площадь составляет 14 тыс. кв. метров. Ключи новоселам выдадут в течение шести месяцев.

Отметим, ЖК «Ленинский парк» представляет собой семь жилых домов. Два из них ввели в эксплуатацию в 2017 году. Строительство трех оставшихся корпусов находится на завершающей стадии. Их ввод ожидается осенью этого года. Подрядчиков, завершающим строительство корпусов, выступает ООО «МАН».