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18.08.18 / 17:45 Новости / Россия и мир / Экономика

В Москве прошла встреча по обсуждению новой инвестпрограммы содействия Абхазии

На 2020-2022 года

В Москве прошла встреча по обсуждению новой инвестпрограммы содействия Абхазии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабинета министров Абхазии.

Речь идет о программе по содействию социально-экономическому развитию страны в 2020-2022 годах. Ее обсудили премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия и вице-премьеры России Виталий Мутко и Алексей Гордеев. Подробности обсуждения программы не раскрываются.

Кроме этого, стороны говорили о возможности расширения грузопассажирских перевозок между Россией и Абхазией, модернизации телекоммуникационного оборудования Абхазской государственной телерадиокомпании и других темах.

Напомним, в настоящий момент действует аналогичная инвестпрограмма, рассчитанная на 2017-2019 года. В прошлом году Россия направила Абхазии 2,585 млрд рублей. В 2018-2019 годах запланированы суммы в 1,62 млрд рублей. В настоящий момент доля российской финансовой помощи Абхазии составляет 50%.

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