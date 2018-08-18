В Москве прошла встреча по обсуждению новой инвестпрограммы содействия Абхазии На 2020-2022 года

В Москве прошла встреча по обсуждению новой инвестпрограммы содействия Абхазии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабинета министров Абхазии.

Речь идет о программе по содействию социально-экономическому развитию страны в 2020-2022 годах. Ее обсудили премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия и вице-премьеры России Виталий Мутко и Алексей Гордеев. Подробности обсуждения программы не раскрываются.

Кроме этого, стороны говорили о возможности расширения грузопассажирских перевозок между Россией и Абхазией, модернизации телекоммуникационного оборудования Абхазской государственной телерадиокомпании и других темах.

Напомним, в настоящий момент действует аналогичная инвестпрограмма, рассчитанная на 2017-2019 года. В прошлом году Россия направила Абхазии 2,585 млрд рублей. В 2018-2019 годах запланированы суммы в 1,62 млрд рублей. В настоящий момент доля российской финансовой помощи Абхазии составляет 50%.