Доля российской финансовой помощи Абхазии снизилась до 50% за пять лет С 75%

Доля российской финансовой помощи Абхазии снизилась до 50% за пять лет. Об этом в воскресенье сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Причина в повышении эффективности таможенного и налогового администрирования, передает РИА Новости слова министра. Также среди причин Ардзинба назвал выведение налогооблагаемой базы из тени и оздоровление сферы налоговых правоотношений. Глава министерства отметил, что в будущем страна надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования.

Напомним, в 2013 году доля российской финпомощи составляла 75%. Добавим, Абхазия объявила о своей независимости от Грузии в 2008 году. Тогда же Россия признала это отсоединение. Также независимость признали Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.