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05.08.18 / 14:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Доля российской финансовой помощи Абхазии снизилась до 50% за пять лет

С 75%

Объем платежей

Фото АБН

Доля российской финансовой помощи Абхазии снизилась до 50% за пять лет. Об этом в воскресенье сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Причина в повышении эффективности таможенного и налогового администрирования, передает РИА Новости слова министра. Также среди причин Ардзинба назвал выведение налогооблагаемой базы из тени и оздоровление сферы налоговых правоотношений. Глава министерства отметил, что в будущем страна надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования.

Напомним, в 2013 году доля российской финпомощи составляла 75%. Добавим, Абхазия объявила о своей независимости от Грузии в 2008 году. Тогда же Россия признала это отсоединение. Также независимость признали Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

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