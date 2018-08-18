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18.08.18 / 14:00 Новости / Общество / Россия и мир

СКР возбудил уголовное дело на главу ФОМС Дагестана Магомеда Сулейманова

Накануне его задержали

Фото: justmedia.ru

Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело на главу Фонда обязательного медицинского страхования региона Магомеда Сулейманова. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Сулейманова подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что глава ФОМС создал преступную группу из сотрудников учреждения и других привлеченных лиц. Они с 2010 года переводили деньги за якобы оказанные медицинские услуги в страховые компании, которые возглавляли подконтрольные лица. Всего за восемь лет было перечислено более 210 млн рублей.

Отметим, Сулейманова накануне задержали в аэропорту Махачкалы. Ранее об этом сообщил источник «Интерфакса». Добавим, Сулейманов является директором ФОМС Дагестана с 2015 года. До этого он был исполнительным директором организации с 2010 года.

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