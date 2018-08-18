СКР возбудил уголовное дело на главу ФОМС Дагестана Магомеда Сулейманова Накануне его задержали

Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело на главу Фонда обязательного медицинского страхования региона Магомеда Сулейманова. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Сулейманова подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что глава ФОМС создал преступную группу из сотрудников учреждения и других привлеченных лиц. Они с 2010 года переводили деньги за якобы оказанные медицинские услуги в страховые компании, которые возглавляли подконтрольные лица. Всего за восемь лет было перечислено более 210 млн рублей.

Отметим, Сулейманова накануне задержали в аэропорту Махачкалы. Ранее об этом сообщил источник «Интерфакса». Добавим, Сулейманов является директором ФОМС Дагестана с 2015 года. До этого он был исполнительным директором организации с 2010 года.