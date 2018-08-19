В воскресенье в Петербурге из-за грозы ожидается ветер до 14 м/с Без грозы 5-10 м/с

В воскресенье в Петербурге ожидаются порывы ветра до 14 м/с при грозе. Об этом в воскресенье сообщили в Гидрометцентре.

Ветер будет дуть юго-западный и западный. Когда не будет дождя и грозы, сила ветра составит 5-10 м/с.

Воздух прогреется до 20-22 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Отметим, ГУ МЧС накануне также предупреждал о грозе в воскресенье. При этом на понедельник гроз, согласно прогнозам Гидрометцентра, пока что не ожидается.