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19.08.18 / 10:47 Новости / Петербург и Ленобласть

В воскресенье в Петербурге из-за грозы ожидается ветер до 14 м/с

Без грозы 5-10 м/с

В воскресенье в Петербурге ожидаются порывы ветра до 14 м/с при грозе. Об этом в воскресенье сообщили в Гидрометцентре.

Ветер будет дуть юго-западный и западный. Когда не будет дождя и грозы, сила ветра составит 5-10 м/с.
Воздух прогреется до 20-22 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Отметим, ГУ МЧС накануне также предупреждал о грозе в воскресенье. При этом на понедельник гроз, согласно прогнозам Гидрометцентра, пока что не ожидается.

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