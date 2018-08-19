Перед матчем «Зенит» — «Урал» на стадионе на Крестовском сыграют «Кирпичи» Фанаты также могут сыграть в различные уличные игры

Перед матчем «Зенит» — «Урал» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в рамках «Фан-променада» сыграет группа «Кирпичи». Об этом накануне сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Концерт начнется в 18:00. До этого футбольных фанатов разогреет еще одна музыкальная группа – «Мистеволк» (начало выступления в 17:20). Пресс-служба «Зенита» характеризует ее как «экспериментальный остросоциальный электронный проект». Сцена будет установлена перед трибунами С.

Также перед матчем фанаты смогут сыграть в уличные спортивные игры. Пришедшим на стадион предложат городки, фрисби, бадминтон, деревянные игры и тексбол- смесь тенниса и футбола. Также будут разыграны билеты на следующий матч «Зенита»». Игры будут проходить со стороны трибун С и В.

Стадион и «Фан-променад» откроются в 17:00. Напомним, в минувший четверг «Зенит» играл с минским «Динамо» при пустых трибунах на «Петровском». В это время на «Санкт-Петербург Арене» организовали фан-зону. Перед фанатами выступили группы Tequilajazz и «Биртман», а затем была показана трансляция игры на «Петровском». Она завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 8:1.