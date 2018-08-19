Все новости

19.08.18 / 10:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Спорт

Перед матчем «Зенит» — «Урал» на стадионе на Крестовском сыграют «Кирпичи»

Фанаты также могут сыграть в различные уличные игры

Перед матчем «Зенит» — «Урал» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в рамках «Фан-променада» сыграет группа «Кирпичи». Об этом накануне сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Концерт начнется в 18:00. До этого футбольных фанатов разогреет еще одна музыкальная группа – «Мистеволк» (начало выступления в 17:20). Пресс-служба «Зенита» характеризует ее как «экспериментальный остросоциальный электронный проект». Сцена будет установлена перед трибунами С.

Также перед матчем фанаты смогут сыграть в уличные спортивные игры. Пришедшим на стадион предложат городки, фрисби, бадминтон, деревянные игры и тексбол- смесь тенниса и футбола. Также будут разыграны билеты на следующий матч «Зенита»». Игры будут проходить со стороны трибун С и В.

Стадион и «Фан-променад» откроются в 17:00. Напомним, в минувший четверг «Зенит» играл с минским «Динамо» при пустых трибунах на «Петровском». В это время на «Санкт-Петербург Арене» организовали фан-зону. Перед  фанатами выступили группы Tequilajazz и «Биртман», а затем была показана трансляция игры на «Петровском». Она завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 8:1.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.