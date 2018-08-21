Средств ФНБ хватит России лишь на один экономический кризис – Кудрин Поэтому нельзя к нему привязывать пенсионные выплаты

Средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) хватит только на то, чтобы пережить лишь один экономический кризис аналогичный тому, что был в 2008-2009 году. Об этом во вторник сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на слушаниях по вопросу повышения пенсионного возраста.

Он напомнил, что средства из Резервного фонда России были потрачены и теперь остался только ФНБ. По словам Кудрина, поэтому нельзя привязывать пенсионные выплаты к фонду.

Добавим, по данным Минфина РФ, объем Фонда национального благосостояния равен порядка 4,84 трлн рублей. В пересчете на доллары он увеличился до $77,16 млрд в июле.

В июле в России был принят в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста. Во вторник в Госдуме РФ проходят слушания по этому вопросу. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин будет увеличен до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.