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21.08.18 / 15:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Средств ФНБ хватит России лишь на один экономический кризис – Кудрин

Поэтому нельзя к нему привязывать пенсионные выплаты

Фото АБН

Средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) хватит только на то, чтобы пережить лишь один экономический кризис аналогичный тому, что был в 2008-2009 году. Об этом во вторник сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на слушаниях по вопросу повышения пенсионного возраста.

Он напомнил, что средства из Резервного фонда России были потрачены и теперь остался только ФНБ. По словам Кудрина, поэтому нельзя привязывать пенсионные выплаты к фонду.

Добавим, по данным Минфина РФ, объем Фонда национального благосостояния равен порядка 4,84 трлн рублей. В пересчете на доллары он увеличился до $77,16 млрд в июле.

В июле в России был принят в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста. Во вторник в Госдуме РФ проходят слушания по этому вопросу. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин будет увеличен до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.

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