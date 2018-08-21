Кудрин: Необходимо поставить задачу – повысить пенсии до 70% от зарплаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что необходимо поставить задачу – увеличить размер пенсий в перспективе до 60-70% от заработной платы. Такое заявление он сделал во вторник.
«Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — отметил Кудрин. Кроме того, он считает, что законопроект о повышении пенсионного возраста уже был принят в первом чтении, однако концептуальные вопросы еще будут обсуждаться.
Добавим, во вторник в Госдуме РФ проходят парламентско-общественные слушания по поводу поэтапного повышения пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что в них принимают участие около 600 человек, нижняя палата парламента получила более 100 поправок к законопроекту. Добавим, документ прошел первое чтение в июле. Поправки ко второму чтению принимаются до 24 сентября.
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Реплики
Ну это исходя из методики наших депутатов надо новый законопроект готовить — выход на пенсию в 100 лет. Тогда на тех кто дотянет, не жалко и 100% от зарплаты потратить!