Кудрин: Необходимо поставить задачу – повысить пенсии до 70% от зарплаты По его словам, концепция законопроекта еще будет обсуждаться

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что необходимо поставить задачу – увеличить размер пенсий в перспективе до 60-70% от заработной платы. Такое заявление он сделал во вторник.

«Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — отметил Кудрин. Кроме того, он считает, что законопроект о повышении пенсионного возраста уже был принят в первом чтении, однако концептуальные вопросы еще будут обсуждаться.

Добавим, во вторник в Госдуме РФ проходят парламентско-общественные слушания по поводу поэтапного повышения пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что в них принимают участие около 600 человек, нижняя палата парламента получила более 100 поправок к законопроекту. Добавим, документ прошел первое чтение в июле. Поправки ко второму чтению принимаются до 24 сентября.