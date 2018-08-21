В Петербурге из-за сильного ветра закрыли семь садов в центре города За ночь в городе упали 42 дерева

В Петербурге из-за сильного ветра закрыли семь садов и парков. Об этом во вторник сообщили в комитете по благоустройству города.

Закрыты Таврический сад, сад у Никольского собора, сад Декабристов на Васильевском острове, Некрасовский сад, Овсянниковский сад, Екатерининский и Казанский скверы в Центральном районе. За ночь ветер обрушил в Петербурге 42 дерева. Больше всего упавших деревьев оказалось в Удельном парке и парке Сосновка.

Также с утра закрыты несколько парков на юге города. Музей-заповедник «Петергоф» не пускает посетителей в Нижний парк. Кроме того, недоступны парки Ораниенбаума и Стрельны, а также парк «Александрия» в Петергофе. Их закрыли из-за штормового предупреждения.