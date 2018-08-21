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21.08.18 / 19:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Страхование

«Сбербанк страхование» упростил работу с пострадавшими от урагана в Петербурге

СК сократила количество документов и рассматривает заявления в приоритетном порядке

Фото с сайта cityreporter.ru»Сбербанк страхование

СК «Сбербанк страхование» упростила порядок урегулирования убытков для петербуржцев, которые пострадали от урагана. Об этом в страховой компании сообщили во вторник.

СК сократила количество необходимых документов и рассматривает заявления от пострадавших в приоритетном порядке. В компанию уже поступило около 10 обращений.

Для получения страховки теперь нужно предоставить в СК следующие документы: заявление, перечень поврежденного имущества, банковские реквизиты, копия паспорта и копия страхового полиса.

Напомним, порывы штормового ветра наблюдались в Петербурге в ночь на 21 августа. Жители города сообщали, что в домах тряслись стекла, деревья вырывало с корнями, падали дорожные знаки и светофоры. Некоторые районы Петербурга и Ленобласти остались без электричества из-за обрыва электросети.

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