«Сбербанк страхование» упростил работу с пострадавшими от урагана в Петербурге СК сократила количество документов и рассматривает заявления в приоритетном порядке

СК «Сбербанк страхование» упростила порядок урегулирования убытков для петербуржцев, которые пострадали от урагана. Об этом в страховой компании сообщили во вторник.

СК сократила количество необходимых документов и рассматривает заявления от пострадавших в приоритетном порядке. В компанию уже поступило около 10 обращений.

Для получения страховки теперь нужно предоставить в СК следующие документы: заявление, перечень поврежденного имущества, банковские реквизиты, копия паспорта и копия страхового полиса.

Напомним, порывы штормового ветра наблюдались в Петербурге в ночь на 21 августа. Жители города сообщали, что в домах тряслись стекла, деревья вырывало с корнями, падали дорожные знаки и светофоры. Некоторые районы Петербурга и Ленобласти остались без электричества из-за обрыва электросети.