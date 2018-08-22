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22.08.18 / 17:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин собирается создать площадку для листинга попавших под санкции компаний

Например, в зоне «российских офшоров»

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Фото АБН

Министерство финансов России собирается создать торговую площадку для листинга попавших под санкции зарубежных стран компаний. В настоящий момент ведомство прорабатывает вопрос вместе с ЦБ, заявил в среду замминистра финансов Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, такая площадка будет рассчитана на инвесторов, которые хотели бы инвестировать в компании несмотря на санкции. Как пишет ТАСС, Моисеев рассказал, что возможность запуска подобной площадки подразумевается законом о создании внутренних офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

Напомним, в апреле 2018 года США ввели санкции против компаний, связанных с такими российскими бизнесменами, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Их компании «Русал», «Ренова» и En+ имеют международный листинг. Однако ограничительные меры США предусматривают в том числе запрет на сделки с компаниями из списка и владение их акциями. Запрет вступит в силу 23 октября.

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