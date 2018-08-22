Орешкин высказался против идеи Белоусова об изъятии сверхдоходов у бизнеса Предложил вместо этого поговорить об инвестиционной активности

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказался против идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у промышленников. Об этом он заявил в среду.

Как пишет «Ведомости», Орешкин предложил изменить смысл дискуссии. Он высказался за обсуждение возможностей нарастить инвестиционную активность.

Орешкин подчеркнул, что те принципы налоговой политики, которые правительство утвердило в начале лета, стали базой для подготовки бюджета и финансирования нацпроектов. По словам министра, «нет причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения». Однако консолидированное мнение правительства по вопросу об изъятии допдоходов будет представлять вице-премьер Антон Силуанов, добавил Орешкин.

Напомним, об идее Белоусова стало известно в начале августа. Она вызвала единогласное возмущение бизнеса. Белоусов предложил забрать у компаний в общей сложности более 500 млрд рублей. По его мнению, это дополнительные доходы, полученные в результате рыночной конъюнктуры. В Кремле называли инициативу Белоусова «одной из возможных точек зрения».