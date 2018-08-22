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22.08.18 / 16:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Российский топливный союз предупредил президента о росте цен на бензин в 2019 году

Бензин может подорожать на 10%

Фото АБН

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша предупредил администрацию президента о возможном росте цен на бензин в 2019 году. Аркуша попросил предпринять меры по стабилизации рынка, пишет в среду РБК со ссылкой на письмо к помощнику руководителя администрации президента Кириллу Молодцову.

В письме Молодцову Аркуша указывает, что возможен ценовой коллапс, аналогичный весеннему этого года. Глава Российского топливного союза напоминает про повышение акцизов и рост НДС. Таким образом, цены на бензин могут вырасти вплоть до 10%, отмечает издание. В рублевом эквиваленте это почти 4,5 рубля на 1 л бензин.

Напомним, в июне 2018 года правительство снизило акцизы на бензин. Но с 1 января 2019 года они должны выпасти на 2-3 рубля. Цены вырастут до 12314 рублей за 1 т с 8213 рубля. Кроме того, депутаты Госдумы уже одобрили повышение НДС с 18% до 20% для всех товаров.

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