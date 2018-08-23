По маршруту №18 к метро «Лесная» в Петербурге будут ходить электробусы С конца августа

По маршруту №18 к станции метро «Лесная» в Петербурге будут ходить электробусы с динамической подзарядкой. Об этом в четверг сообщили в «Горэлектротрансе».

Трасса маршрута №18 с 27 августа устанавливается следующая: к/ст «Станция Ручьи» – ул. Руставели – Пискаревский пр. – пр. Мечникова – Кондратьевский пр. – далее на автономном ходу — пр. Маршала Блюхера – Кантемировская ул. – к/ст «Пл. Академика Климова».

Изменение трассы маршрута №18 компенсируют усилением троллейбусного маршрута №16. На нем работают «классические» троллейбусы.

Напомним, электробусы с динамической подзарядкой появились в городе в декабре прошлого года. Маршрут № 23 появился в Приморском районе, связав станцию метро «Комендантский проспект» с новыми кварталами. Затем электробусы пришли на юго-запад: № 41 запустили от метро «Кировский завод» до микрорайона «Балтийская жемчужина». В феврале электробусы поехали в квартал «Юбилейный» на севере Петербурга по маршруту №2. С апреля электробусы появились на маршруте №12 на время ремонта трамвайных путей по проспекту Авиаконструкторов. Кроме того, электробусы заменяли троллейбусы на маршруте №22 в мае, пока ремонтировался Невский проспект.