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23.08.18 / 12:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Официальный курс евро превысил 79 рублей

Доллар – 68,5 рублей

Коллаж АБН

В четверг Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют. Евро на пятницу будет стоить 79,2502 рублей, доллар — 68,5259 рублей.

Таким образом, регулятор поднял курс доллара на 90,96 копеек. Официальный курс евро вырос на 1 рубль 5,19 копеек.

На Московской бирже основные валюты торгуются в зеленой зоне. Курс доллара на 12:29 по московскому времени растет на 77,5 копеек и составляет 68,8050 рублей. Евро дорожает на 61,25 копеек – до 79,5125 рублей.

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