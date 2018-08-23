Официальный курс евро превысил 79 рублей Доллар – 68,5 рублей

В четверг Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют. Евро на пятницу будет стоить 79,2502 рублей, доллар — 68,5259 рублей.

Таким образом, регулятор поднял курс доллара на 90,96 копеек. Официальный курс евро вырос на 1 рубль 5,19 копеек.

На Московской бирже основные валюты торгуются в зеленой зоне. Курс доллара на 12:29 по московскому времени растет на 77,5 копеек и составляет 68,8050 рублей. Евро дорожает на 61,25 копеек – до 79,5125 рублей.