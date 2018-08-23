«Яндекс» выделил свои геосервисы в отдельное направление Его возглавит Роман Чернин

«Яндекс» выделил свои геосервисы «Яндекс.Авто», «Карты», «Навигатор» и «Маршрутизатор» в отдельное бизнес-направление. Об этом в компании рассказали в четверг.

В «Яндексе» отмечают, что признали перспективы геосервисов и готовы инвестировать в это направление, передает ТАСС. Руководить им продолжит Роман Чернин, который возглавил геосервисы в 2016 году.

В «Яндексе» добавили, что у перечисленных сервисов в рамках направления будут единые бизнес-цели и продуктовая стратегия. При этом отдельное юрлицо под это бизнес-направление создаваться не будет. В компании пояснили, что вопрос юридического структурирования бизнеса не является приоритетным.

Добавим, во II квартале консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 34% год к году. Этот показатель составил порядка 29,7 млрд рублей. При этом скорректированная чистая прибыль за указанный период составила 5,1 млрд рублей. В годовом выражении она увеличилась на 27%.